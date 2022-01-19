Крещение: в Одессе с самого утра настоящий ажиотаж

Крещение: в Одессе с самого утра настоящий ажиотаж

На все три пляжа пришли люди.

День массового погружения – сегодня последний праздник рождественского цикла – Крещение. Согласно поверью, вода на Иордан в этот день становится целебной и ныряющий в прорубь очистится от грехов и весь год будет здоровым.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 19 января.

Также читайте Во время празднования Крещения в Житомире умер мужчина

Купания начинаются еще до рассвета. На Черноморском побережье уже ажиотаж, в Одессе сразу на три пляжа массово потянулись люди.

На пляже "Ланжерон" даже установили мобильную сауну и можно хорошо согреться после ледяной воды. Ее температура сейчас около трех градусов тепла. В палатке, которую поставили чрезвычайники, люди переодеваются, и уже после погружения согреваются теплым чаем.

Вдоль воды дежурят спасатели — на море небольшое волнение, поэтому нужно считать, чтобы количество зашедших в воду равнялось количеству вернувшихся на берег.

Крещение – как идет празднование на черноморском побережье

Читайте также: