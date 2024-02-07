Втрата чого суттєво зупинить Путіна: експерти назвали умови та кількість

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення втрати росіян наближаються до 400 тисяч осіб. В той же час втрати російських танків склали більше 6300 одиниць, артилерійських систем – більше 9 тис., бойових броньованих машин – більше 11 тис.

Які саме втрати можуть змусити росіян, які не рахуються із загибеллю особового складу, сповільнити військові дії в Україні – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генерального штаба ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Скільки зброї пригнала Росія в Україну

"Зараз в рамках так званої спеціальної військової операції ворог задіяв на території України 470 тис. особового складу. Плюс 2 797 танків, бойових броньованих машин, в тому числі БТР, БМП, МТ-ЛБ – 7218, артсистем – 4843, РСЗВ – 1142, пускових комплексів – 48 одиниць", - каже Владислав Селезньов.

За його словами, знищення цієї кількості техніки може вплинути на ситуацію на фронті.

"Це те, що задіяне в рамках так званої СВО. Звісно, що в різних куточках Російської Федерації є рештки військових частин, які поки що не задіяні в бойових діях на території нашої країни. Але ж пам’ятаємо, що сухопутна компонента російської армії на 80% задіяна або дотична до так званої СВО", - каже військовий експерт.

До цього Владислав Селезньов додає, що Росія також задіяли на війні проти України техніку, яка "пам’ятає Сталіна".

"Суто чисельно ресурси у ворога є. Але чи стануть ці ресурси визначальним чинником, який докорінно змінить ситуацію на полі бою – я б цього не казав. Росія вже просить артснаряди, ракети. Британці заявляють, що у росіян залишилось ресурсів для ведення повномасштабних активних бойових дій буквально на півроку. Наш Буданов каже про те, що до початку середини березня запаси росіян будуть вихолощені. Йдеться про запаси, які вони накопичили для зимової наступальної кампанії. Потім вони будуть змушені брати оперативну паузу для того, щоб накопичити ресурси", - каже Селезньов.

Та додає: "Тут варто подивитись на дії української армії. Вони певною мірою симетричні. Ми почали більш активно працювати по ворожих військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості безпосередньо на території Російської Федерації. Якщо російська оборонка буде втрачати ресурси за рахунок знищення в місцях базування, то ворог буде зазнавати непоправних втрат і це буде сповільнювати і зменшувати варіанти застосування російських окупаційних військ".

На думку Селезньова, нові мобілізовані окупанти без належного озброєння також не будуть визначальним чинником на фронті.

"Скільки б Путін не призвав в рамках мобілізації додаткову партію "чмобіків", питання військової техніки та озброєння не вирішується", - каже експерт.

Та аргументує це наступним чином: "Зараз російська оборонна промисловість працює майже в умовах воєнного часу, в три зміни. Але навіть за таких умов російська оборонка не спроможна забезпечити нагальні потреби окупантів. Якби мала, то Путін не їздив би на поклон в Північну Корею".

За словами Селезньова, за умови збільшення допомоги від США ситуація на полі бою може докорінно змінитись на користь України вже цього року.

"Але ж бачимо, що є зволікання", - каже Селезньов. При цьому він резюмував, що завдяки роботі нашої оборонної промисловості та допомозі європейських партнерів, Україна буде і надалі тримати паритет на полі бою.

Не дати оговтатись

Своєю чергою, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Україні зараз вкрай важливо зберегти певний рівень боротьби з окупантами.

"Говорячи про втрати росіян, не забуваємо про те, що у них є виробництво", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Від СРСР Росії залишилась велика кількість танків та ББМ, артилерії та іншої механізованої компоненти. Для нас зараз важливо, щоб Росія за рахунок свого військового комплексу не могла компенсувати свої втрати. Зараз вона має можливість компенсувати майже в нуль. Тобто не накопичувати, а компенсувати те, що втрачає. При цьому продовжує спустошувати склади та центри збереження. Нам важливо зберегти рівень інтенсивності бойових дій на такому показнику, який саме буде виснажувати їхні можливості в нуль. Щоб Росія не мала можливості нарощувати потенціал".

За словами Коваленка, технічного ресурсу, який залишився Росії від СРСР може вистачити ще приблизно на два роки.

"Тобто війна на виснаження буде тривати приблизно два роки. Йдеться про те, що вони можуть відновити та відправити в зону бойових дій", - резюмував Коваленко.

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