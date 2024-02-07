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Половина України "почервоніла": названа причина

Половина України "почервоніла": названа причина

Не нехтуйте особистою безпекою. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про укриття.

Ракетна небезпека оголошена в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково!", - йдеться у повідомленні.

Тим часом як повідомляють моніторингові канали, деякі борти зробили пусковий маневр із району Каспійського Моря 30 хвилин тому. 

Якщо пуски дійсно були, очікуємо ракети протягом наступних пів години - години:

  • 8 бортів ТУ-95мс (6 бортів з Оленя, 2 з Енгельса);
  • 4 борти ТУ-22М3 (2 з Оленя, 2 з Моздока). 

"Будь ласка, подбайте про укриття, якщо це можливо", - резюмують моніторингові канали.

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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