Половина Украины "покраснела": названа причина

Ракетная опасность объявлена в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!", — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщают мониторинговые каналы, некоторые борта совершили пусковой маневр из района Каспийского Моря 30 минут назад.

Если пуски действительно были, ожидаем ракеты в течение следующих получаса – часа:

8 бортов ТУ-95мс (6 бортов из Оленя, 2 из Энгельса);

4 борта ТУ-22М3 (2 из Оленя, 2 из Моздока).

"Пожалуйста, позаботьтесь об укрытиях, если это возможно", — резюмируют мониторинговые каналы.

Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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