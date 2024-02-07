Половина Украины "покраснела": названа причина

Позаботьтесь об укрытии.
Ракетная опасность объявлена в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!", — говорится в сообщении.
Между тем, как сообщают мониторинговые каналы, некоторые борта совершили пусковой маневр из района Каспийского Моря 30 минут назад.
Если пуски действительно были, ожидаем ракеты в течение следующих получаса – часа:
- 8 бортов ТУ-95мс (6 бортов из Оленя, 2 из Энгельса);
- 4 борта ТУ-22М3 (2 из Оленя, 2 из Моздока).
"Пожалуйста, позаботьтесь об укрытиях, если это возможно", — резюмируют мониторинговые каналы.
Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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