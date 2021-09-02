Заблокували "швидку": у Миколаєві ледь не загинула дитина

Заблокували "швидку": у Миколаєві ледь не загинула дитина

Медики перевозили до лікарні тяжкого хлопчика.

У Миколаєві карету "швидкої", що везла тяжку дитину до лікарні, супроводжували патрульні.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 вересня.

Авто із семирічним хлопчиком, який мав судоми, перевозили із Первомайської лікарні до Миколаєва. Однак на виїзді з Вознесенська "швидку" заблокували автомобілі і не давали проїхати. Це помітили патрульні.

У таких випадках, кажуть, зазвичай складають адмінпротоколи на порушників. Утім, цього разу дізнавшись, що в кареті "швидкої" тяжкий пацієнт, негайно взяли її під супровід. Наразі хлопчик - у миколаївській лікарні, його життю загрози немає.

Новини України: в Миколаївській області карету швидкої супроводжували патрульні

Нагадаємо, під Миколаєвом копи екстрено супроводили 3-річну дитину до лікарні. Хлопчика вкусила собака і він стікав кров’ю.

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