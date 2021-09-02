Схід Іспанії охопили повені: у Каталонії затопило кілька прибережних міст

Схід Іспанії охопили повені: у Каталонії затопило кілька прибережних міст

Дощить у Валенсії та в Мадриді.

Сильна повінь почалася на сході Іспанії потужні зливи: найбільше потерпає Каталонія.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 вересня.

У Каталонії повністю затопило кілька прибережних міст. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило. Утім, автівки буквально плавають вулицями. Також змило в море столи і стільці літніх терас ресторанів. Дощить у Валенсії та в Мадриді.

Синоптики повідомляють, що у всій країні зафіксували дев'ять тисяч блискавок. За словами синоптиків, у найближчі дні погода не покращиться.

Як повідомлялося, одразу кілька торнадо прокотились східною частиною Сполучених Штатів. Про серйозні руйнування в регіоні наразі не повідомляють. Метеорологи пов’язують серію торнадо з впливом урагану "Іда", який на початку тижня накрив американське узбережжя

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