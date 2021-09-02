Заблокировали "скорую": в Николаеве чуть не погиб ребенок

Заблокировали "скорую": в Николаеве чуть не погиб ребенок

Медики перевозили в больницу тяжелого мальчика.

В Николаеве карету "скорой", которая везла тяжелого ребенка в больницу, сопровождали патрульные.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 2 сентября.

Авто с семилетним мальчиком, который имел судороги, перевозили с Первомайской больницы в Николаев. Однако на выезде из Вознесенска "скорую" заблокировали автомобили и не давали проехать. Это заметили патрульные.

В таких случаях, говорят, обычно составляют админпротоколы на нарушителей. Впрочем, на этот раз узнав, что в карете "скорой" тяжелый пациент, немедленно взяли ее под сопровождение. Сейчас мальчик — в николаевской больнице, его жизни угрозы нет.

Новости Украины: в Николаевской области карету скорой сопровождали патрульные

Напомним, под Николаевом копы экстренно сопроводили 3-летнего ребенка в больницу. Мальчика укусила собака и он истекал кровью.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку