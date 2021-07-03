У Львівській області отруйні гадюки кусають людей просто на подвір'ї: як уберегтися

У Львівській області отруйні гадюки кусають людей просто на подвір'ї: як уберегтися

Дві постраждалі жінки наразі перебувають у ренімації.

У Львівській області отруйні гадюки покусали двох жінок, потерпілі наразі перебувають у реанімації. Вони - мешканки гірського району, і плазуни заповзли просто до них на подвір’я. В Україні наразі немає сиворотки проти отрути найпоширенішої змії - гадюки карпатської - кажуть медики.

Тож як лікують потерпілих та як уберегтися від укусів - дивіться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Змія вкусила мешканку Славського Ольгу Плечій просто на подвір'ї. Жінка несла дворічну доньку у хату і відчула, як щось вжалило у ногу. Нічого в траві не розгледіла, подумала, що це бджола. І втрачала час. Отрута просочувалась у кров.

Лише за дві години, коли гадюка знову приповзла, Оля все зрозуміла і примчала до лікарні.

"Я її не побачила, в шльопанцях була, дитина на руках. Чую, що мене щось вжальнуло, але так добряче", - розповідає Ольга. У неї нога набрякла і посиніла, жінка ледь ворушить нею і майже не встає.

А от сусідку по реанімації 54-річну Оксану Кенік, також мешканку Славського, гадюка вкусила в руку, коли жінка полола квіти біля будинку.

"Рукавиці забула вдіти, пішла полоти, чую як мене щось вжалило. Далі полю, дивлюся гадюка. Одразу звернулася до свого сина", - розповідає постраждала.

Поки чекала швидку, син надавав першу допомогу .

"Казали розрізати лезом, ми дали перекис. Син мій і душив, думала палець відірве", - розповідає Оксана Кенік.

Якраз цього робити не треба, кажуть медики. Щоб не травмувати рану іще більше.

"Не знаю, хто ту допомогу медичну рекомендував, нічого розрізати не треба, треба знерухомити кінцівку, багато пити, холод прикласти і їхати в медичний заклад", - каже медична директорка Сколівської центральної лікарні Оксана Ярмола.

Жінки наразі перебувають у реанімації, але без загрози для життя - кажуть медики. І бідкаються - сироватки проти отрути гадюки карпатської уже давно немає, є тільки проти степових змій. ЇЇ колють лише у критичних випадках, бо може виникнути сильна алергічна реакція. Тож пацієнток лікують симптоматично.

"На жаль, антидоту в нас нема, на ринку України з 2014 року, ми купувати не можемо за державні кошти, бо він просто не зареєстрований. Польська сиворотка, котру ми мали, яка близька є по території, виготовлена відповідно від змій цього регіону, вми її застосовували, вона була дієва", - каже Оксана Ярмола.

У гірському районі Львівської області плазунів можна зустріти будь-де, кажуть місцеві. Пані Наталія щодня збирає в лісі ягоди. Вбрається в довгі штани та закрите взуття. Бо майже щоразу натрапляє на змій.

"Лелека зупинився, він пройшов буквально метрів тридцять, від сили, то чотири штучки з’їв. Вона не нападе, вони, напевне, такі ж боягузи як і ми. Треба обійти стороною, щоб не зачіпати змію", - радить жінка.

В Україні водиться близько двадцяти видів змій і з них три - отруйні. Вони справді не нападають першими - кажуть герпетологи. Але будь-який ваш рух можуть розцінити як небезпеку і вжалити, захищаючись.

"Отрута гадюки - це речовина, щоб виробити яку, їй треба витратити досить багато енергії, і так позбутися своїх поживних речовин, тому вона нею зовсім не хоче розкидатися. Отже вона на марно кусати не буде, навіть є випадки, коли гадюка кусає, але не випорскує отрути", - каже голова Львівського відділення герпетологічного товариства Тарас Гринчишин.

У ліс чи високу траву фахівці радять заходити у відповідному одязі та взутті і з палицею. Нею простукувати зарості перед собою. Гадюки глухі, але чують вібрацію, тому втікатимуть. Та якщо ж укусу уникнути не вдалося - одразу їхати до лікарні.

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря відпочивальникам також дошкуляють плазуни. Їх розвелося дуже багато, а таке сусідство людям не до вподоби.

Новини України: жінок із Львівської області покусали гадюки, проти отрути яких немає сиворотки

Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1.

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