40-річна Періс Гілтон похизувалася райським медовим місяцем на Бора-Бора

У новоспеченого подружжя дещо екстремальний відпочинок.
Світська левиця Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом після пишного весілля вирушили у медовий місяць.
Наразі закохані насолоджуються одне одним на острові Бора-Бора у Французькій Полінезії у Тихому океані. Про це щаслива Періс розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила кадри, де з чоловіком обіймається в океані, займається дайвінгом, а також плаває разом зі скатами.
Як зізналася новоспечена пані Реум, на Бора-Бора вони не довго затримаються – це лише їхня перша зупинка у світовому турі:
"Перша зупинка під час нашого медового місяця. Світовий тур… Бора-Бора. Купання в південній частині Тихого океану з моїм коханням", - прокоментувала кадри Гілтон.
Куди світська левиця та спадкоємиця знаменитої мережі готелів вирушить з обранцем далі, поки таємниця.
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