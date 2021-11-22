40-річна Періс Гілтон похизувалася райським медовим місяцем на Бора-Бора

Періс Гілтон з чоловіком на Бора-Бора / instagram.com/parishilton

У новоспеченого подружжя дещо екстремальний відпочинок.

Світська левиця Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом після пишного весілля вирушили у медовий місяць.

Наразі закохані насолоджуються одне одним на острові Бора-Бора у Французькій Полінезії у Тихому океані. Про це щаслива Періс розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила кадри, де з чоловіком обіймається в океані, займається дайвінгом, а також плаває разом зі скатами.

Періс Гілтон з чоловіком на Бора-Бора / instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з чоловіком на Бора-Бора / instagram.com/parishilton

Як зізналася новоспечена пані Реум, на Бора-Бора вони не довго затримаються – це лише їхня перша зупинка у світовому турі:

"Перша зупинка під час нашого медового місяця. Світовий тур… Бора-Бора. Купання в південній частині Тихого океану з моїм коханням", - прокоментувала кадри Гілтон.

Періс Гілтон з чоловіком на Бора-Бора / instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з чоловіком на Бора-Бора / instagram.com/parishilton

Куди світська левиця та спадкоємиця знаменитої мережі готелів вирушить з обранцем далі, поки таємниця.

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