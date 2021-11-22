Анна Трінчер розповіла, як бабуся зруйнувала їй освідчення-сюрприз бойфренда

Артистка зізналася, що їй "спалили" освідчення.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла подробиці своїх заручин з блогером Олександром Волошиним.

Так, зірка зізналася, що освідчення коханого й зруйнували близькі, оскільки напередодні важливої події мама та бабуся Анни посварилися з нею через те, що вона їх не попередила. А Трінчер навіть гадки не мала про це.

Так відбулося освідчення Трінчер

"На жаль, я не знайшла завчасно обручку. Все набагато гірше. Записує мені мама аудіо зі словами: "На весілля можеш мене не запрошувати… я від тебе такого не очікувала". У всьому винна моя ба! Яка абсолютно не розуміє, що таке секрет. Сашко готувався до освідчення цілий місяць... і тут раптом моя мама вирішила поїхати до Іспанії. У день освідчення його помічники та мої друзі запрошували всіх гостей на сам сюрприз. Вони мали звати саме на "сюрприз", але щось пішло не так, і вони запрошували на освідчення. Щоб ця подія точно залишилася в секреті - мамі Сашко нічого не сказав, бо присутньою вона все одно бути не могла! Тут мою ба запрошує телефоном моя подруга, яка промовила, що це великий секрет! Ба, звичайно, це пропускає повз вуха і негайно телефонує мамі.. А потім трапляється дуже жорсткий скандал", - розповіла подробиці конфлікту Трінчер.

Співачка зізналася, що спочатку не зрозуміла, про яке весілля мама говорить, а вже потім до неї дійшло, що йдеться про її власне освідчення, яке готує коханий.

На щастя, зараз вже всі помирилися і пробачили одне одному.

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