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53-річний Вілл Сміт шокував результатами різкого схуднення

53-річний Вілл Сміт шокував результатами різкого схуднення

Вілл Сміт / Associated Press

Артист показав відео, де тренується в залі.

Відомий голлівудський актор Вілл Сміт нещодавно зізнався, що на карантині добряче себе запустив.

Так, 53-річний артист перестав стежити за харчуванням і займатися спортом, тому набрав зайву вагу. Актор говорив, що перебував у своїй найгіршій фізичній формі за все життя.

Вілл Сміт до схуднення / © instagram.com/willsmith
Вілл Сміт до схуднення / instagram.com/willsmith

Однак Вілл серйозно взявся за свою фігуру. Він почав багато тренуватися. І це дало результат. Актор опублікував у своєму Instagram відео, на якому видно, що він добряче схуд.

У ролику артист лежить у ліжку, потім чує мотиваційні слова та біжить до залу.

Актор підіймає важкі гантелі, підтягується, виконує вправи на прес.

Фани були ошелешені, адже Сміт неймовірно схуд.

  • Ого, повертається твоє легендарне тіло!
  • Чудовий результат.
  • Ти неймовірно схуд!

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