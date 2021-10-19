53-річний Вілл Сміт шокував результатами різкого схуднення

Артист показав відео, де тренується в залі.

Відомий голлівудський актор Вілл Сміт нещодавно зізнався, що на карантині добряче себе запустив.

Так, 53-річний артист перестав стежити за харчуванням і займатися спортом, тому набрав зайву вагу. Актор говорив, що перебував у своїй найгіршій фізичній формі за все життя.

Вілл Сміт до схуднення / instagram.com/willsmith

Однак Вілл серйозно взявся за свою фігуру. Він почав багато тренуватися. І це дало результат. Актор опублікував у своєму Instagram відео, на якому видно, що він добряче схуд.

У ролику артист лежить у ліжку, потім чує мотиваційні слова та біжить до залу.

Актор підіймає важкі гантелі, підтягується, виконує вправи на прес.

Фани були ошелешені, адже Сміт неймовірно схуд.

Ого, повертається твоє легендарне тіло!

Чудовий результат.

Ти неймовірно схуд!

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