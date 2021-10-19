53-річний Вілл Сміт шокував результатами різкого схуднення

Артист показав відео, де тренується в залі.
Відомий голлівудський актор Вілл Сміт нещодавно зізнався, що на карантині добряче себе запустив.
Так, 53-річний артист перестав стежити за харчуванням і займатися спортом, тому набрав зайву вагу. Актор говорив, що перебував у своїй найгіршій фізичній формі за все життя.
Однак Вілл серйозно взявся за свою фігуру. Він почав багато тренуватися. І це дало результат. Актор опублікував у своєму Instagram відео, на якому видно, що він добряче схуд.
У ролику артист лежить у ліжку, потім чує мотиваційні слова та біжить до залу.
Актор підіймає важкі гантелі, підтягується, виконує вправи на прес.
Фани були ошелешені, адже Сміт неймовірно схуд.
- Ого, повертається твоє легендарне тіло!
- Чудовий результат.
- Ти неймовірно схуд!
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