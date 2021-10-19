Вимагали гроші за неіснуючу послугу: в Харківській області компанія відключила газ всьому селу

Вимагали гроші за неіснуючу послугу: в Харківській області компанія відключила газ всьому селу

Діями компанії зацікавилась СБУ.

Працівники компанії АТ "Харківгаз" напередодні опалювального сезону відключили від газопостачання село Благодатне Харківської області. Вони вимагали від людей додаткові гроші та підбурювали до протестів.

Про це повідомили в СБУ.

"Харківгаз" під виглядом ремонтних робіт на початку жовтня залишив без газу село Благодатне. За даними правоохоронців посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, прикриваючись президентом та керівництвом держави. Також вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік. При цьому керівництво "Харківгазу" заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - йдеться у повідомленні.

Проти працівників "Харківгазу" відкрили провадження за ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Після втручання правоохоронців та органів місцевої влади 17 жовтня у селі відновили газопостачання.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, чи вистачить України газу і скільки він коштуватиме взимку.

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