53-летний Уилл Смит шокировал результатам резкого похудения

Артист показал видео, где тренируется в зале.

Известный голливудский актер Уилл Смит недавно признался, что на карантине хорошо себя запустил.

53-летний артист перестал следить за питанием и заниматься спортом, поэтому набрал лишний вес. Актер говорил, что находился в своей самой плохой физической форме за всю жизнь.

Уилл Смит до похудения / instagram.com/willsmith

Однако Уилл серьезно взялся за свою фигуру. Он начал много тренироваться. И это дало результат. Актер опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, что он сильно похудел.

В ролике артист лежит в постели, потом слышит мотивационные слова и бежит в зал.

Актер поднимает тяжелые гантели, подтягивается, выполняет упражнения на пресс и бегает по дорожке.

Фанаты были ошарашены, ведь Смит невероятно похудел.

Ого, возвращается твое легендарное тело!

Замечательный результат.

Ты невероятно похудел!

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