53-летний Уилл Смит шокировал результатам резкого похудения

Артист показал видео, где тренируется в зале.
Известный голливудский актер Уилл Смит недавно признался, что на карантине хорошо себя запустил.
53-летний артист перестал следить за питанием и заниматься спортом, поэтому набрал лишний вес. Актер говорил, что находился в своей самой плохой физической форме за всю жизнь.
Однако Уилл серьезно взялся за свою фигуру. Он начал много тренироваться. И это дало результат. Актер опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, что он сильно похудел.
В ролике артист лежит в постели, потом слышит мотивационные слова и бежит в зал.
Актер поднимает тяжелые гантели, подтягивается, выполняет упражнения на пресс и бегает по дорожке.
Фанаты были ошарашены, ведь Смит невероятно похудел.
- Ого, возвращается твое легендарное тело!
- Замечательный результат.
- Ты невероятно похудел!
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