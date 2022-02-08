58-річний Квентін Тарантіно вдруге стане батьком – ЗМІ

Дружина знаменитості Даніела Пік вагітна.

Відомий американський кінорежисер, актор та продюсер Квентін Тарантіно вдруге стане батьком.

Дружина знаменитості, 38-річна співачка Даніела Пік вагітна. Про це пише видання The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські ЗМІ. Повідомляється, що обраниця оскароносного режисера перебуває на ранніх термінах вагітності.

Втім, поки що подружжя офіційно не підтвердили цю інформацію.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Associated Press

Зауважимо, Тарантіно та Пік познайомилися під час презентації фільму "Безславні виродки". 2018 року закохані одружилися. Перш ніж побратися, пара встигла розлучитися і знову зійтися. Подружжя вже виховує спільного сина Лео, який народився два роки тому. Хлопчика назвали на честь діда Даніели Арі Шем-Ора, оскільки Арі означає "лев".

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