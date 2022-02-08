Аніта Луценко з коханим захопили рідкісним атмосферним фото

Пара відпочиває в Таїланді.

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко та її коханий Олександр Лозовцов відпочивають в Таїланді.

Обранець знаменитості, майстер стародавнього китайського мистецтва ціґун, поділився у своєму фотоблогу рідкісним спільним знімком. На атмосферній світлині пара позує на вулиці – Олександр обіймає Аніту, яка насолоджується келихом ігристого.

Аніта Луценко та Олександр Лозовцов / instagram.com/aleksandr_lozovtsov

У дописі чоловік залишив смайлик у вигляді червоного сердечка.

Зі свого боку, фоловери написали у коментарях компліменти закоханим.

Чудові

Гармонійна пара, ви доповнюєте одне одного

Дуже красиві

Найгарніша пара

Зазначимо, Аніта у стосунках з Олександром вже понад сім років та виховує з ним 6-річну доньку Мію. Втім, пара неодружена. Знаменитість раніше розповідала, що ніяк не дочекається освідчення від обранця.

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