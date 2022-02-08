Анита Луценко с любимым очаровали редким атмосферным фото

Пара отдыхает в Таиланде.
Звездная фитнес-тренерша Анита Луценко и ее любимый Александр Лозовцов отдыхают в Таиланде.
Избранник знаменитости, мастер древнего китайского искусства цигун, поделился в своем фотоблоге редким общим снимком. На атмосферном фото пара позирует на улице – Александр обнимает Аниту, которая наслаждается бокалом игристого.
В сообщении мужчина оставил смайлик в виде красного сердечка.
Со своей стороны фолловеры написали в комментариях комплименты влюбленным.
- Прекрасные
- Гармоничная пара, вы дополняете друг друга
- Очень красивые
- Самая красивая пара
Отметим, Анита в отношениях с Александром уже более семи лет и воспитывает с ним 6-летнюю дочь Мию. Впрочем, пара не в браке. Знаменитость ранее рассказывала, что никак не дождется предложения избранника.
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