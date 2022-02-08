58-летний Квентин Тарантино во второй раз станет отцом – СМИ

58-летний Квентин Тарантино во второй раз станет отцом – СМИ

Жена знаменитости Даниэла Пик беременная.

Известный американский кинорежиссер, актер и продюсер Квентин Тарантино во второй раз станет отцом.

Жена знаменитости, 38-летняя певица Даниэла Пик беременная. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ. Сообщается, что избранница оскароносного режиссера находится на ранних сроках беременности.

Впрочем, пока супруги официально не подтвердили эту информацию.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Associated Press

Отметим, Тарантино и Пик познакомились во время презентации фильма "Бесславные ублюдки". В 2018 году влюбленные поженились. Прежде чем обручиться, пара успела разойтись и снова сойтись. Супруги уже воспитывают общего сына Лео, родившегося два года назад. Мальчика назвали в честь деда Даниэлы Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает "лев".

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