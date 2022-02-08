Застосунок для знайомств заблокував "афириста з Тіндера" після викривального фільму від Netflix

Застосунок для знайомств заблокував "афириста з Тіндера" після викривального фільму від Netflix

Шахрай виманив у жінок 10 млн дол.

Застосунок для знайомств Tinder заблокував шахрая Саймона Лєваєва після показу документальної стрічки від Netflix – The Tinder Swindler про вчинки зловмисника.

Про це повідомило видання Variety.

Netflix 2 лютого показав документальний фільм The Tinder Swindler ("Аферист із Tinder"). Це історія про шахрая Саймона Лєваєва, який звався раніше Шимон Хают. Чоловік у застосунку для знайомств представлявся багатієм, зокрема сином великого діамантового магната і таким чином виманив у різних жінок 10 млн дол. При цьому він уник покарання.

"Ми провели внутрішнє розслідування і можемо підтвердити, що Саймон Лєваєв більше не активний у Tinder під жодним зі своїх відомих псевдонімів", – повідомили в Tinder.

Хоча Tinder забанив шахрая, він досі має обліковий запис в Instagram з понад 200 тис. підписників. У своїх сторіз в Instagram Хают сказав, що готується розповісти свою версію історії, однак згодом видалив своє повідомлення.

У 2015 році Саймон потрапив на два роки до фінської в'язниці за шахрайство, а після визволення 2017-го повернувся до Ізраїлю. У 2019 році Хают побував в ізраїльській в'язниці – провів там п'ять місяців із 15-місячного терміну. Він видурював у жінок готівку та кредитні картки, розповідаючи, що його життя нібито в небезпеці.

На сьогодні він живе в рідному Ізраїлі. Судячи з інстаграм-сторіс спосіб життя у чоловіка анітрохи не змінився. У своєму останньому пості він позує на тлі червоного феррарі, з написом "Немає значення, що люди думають про тебе, завжди продовжуй співати свою власну пісню".

Раніше повідомлялося, у Харкові жінка познайомилася з чоловіком у Tinder, а на першому побаченні його зухвало пограбувала.

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