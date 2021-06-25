72-річний Семюел Л. Джексон вперше отримає "Оскар"

Також статуетки отримають норвезька акторка Лів Ульман та сценаристка Елейн Мей.

Голлівудські актори Семюел Л. Джексон та Денні Гловер отримають премію почесного "Оскара" за внесок у кінематограф.

Крім того, Гловер отримає гуманітарну премію Жана Гершолта за його відстоювання справедливості і прав людини. Про це пише Variety.

Денні Гловер / Getty Images

Також, 2022 року статуетки отримають норвезька акторка Лів Ульман та сценаристка Елейн Мей.

"Сем Джексон - культурна ікона, чия динамічна робота знайшла відгук в різних жанрах і поколіннях глядачів у всьому світі, а сміливий і безкомпромісний підхід Елейн Мей як письменниці, режисерки і акторки полюбився широкому колу фанатів. Сміливість і щирість Лів Ульман подарували глядачам приголомшливі екранні образи, а багаторічне відстоювання Денні Гловером справедливості і прав людини відображає його прагнення до людяності на екрані і за його межами", - заявив президент Американської кіноакадемії Девід Рубін.

Семюел Л. Джексон / Getty Images

Зауважимо, Семюел Л. Джексон, був номінований на "Оскар" за роль другого плану в "Кримінальному чтиві" 1994 року. Зірка знявся в понад 100 фільмах, зокрема, зіграв Ніка Ф'юрі в "Месниках", Мейса Вінду в приквелі трилогії "Зоряні війни" і Фрозона в "Суперсімейці". Це буде перший "Оскар" для 72-річного зірки.

Нагадаємо, організатори перенесли дату проведення церемонії "Оскар-2022". 94-а церемонія вручення нагород, яка була запланована на 27 лютого, відбудеться 27 березня. Зі списком лауреатів цьогорічної премії, ви можете ознайомитися у матеріалі.

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