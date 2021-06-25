72-летний Сэмюэл Л. Джексон впервые получит "Оскар"

Также статуэтки получат норвежская актриса Лив Ульман и сценаристка Элейн Мэй.

Голливудские актеры Сэмюэл Л. Джексон и Дэнни Гловер удостоились премии почетного "Оскара" за вклад в кинематограф.

Кроме того, Гловер получит гуманитарную премию Жана Гершолта за его отстаивание справедливости и прав человека. Об этом пишет Variety.

Дэнни Гловер / Getty Images

Также, в 2022 году статуэтки получат норвежская актриса Лив Ульман и сценаристка Элейн Мэй.

"Сэм Джексон — культурная икона, чья динамичная работа нашла отклик в разных жанрах и поколениях зрителей во всем мире, а смелый и бескомпромиссный подход Элейн Мэй как писательницы, режиссера и актрисы полюбился широкому кругу фанатов. Смелость и искренность Лив Ульман подарили зрителям потрясающие экранные образы, а многолетнее отстаивания Дэнни Гловера справедливости и прав человека отражает его стремление к человечности на экране и за его пределами", — заявил президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин.

Сэмюэл Л. Джексон / Getty Images

Заметим, Сэмюэл Л. Джексон, был номинирован на "Оскар" за роль второго плана в "Криминальном чтиве" в 1994 году. Звезда снялся в более чем 100 фильмах, в частности, сыграл Ника Фьюри в "Мстителях", Мейса Винду в приквеле трилогии "Звездные войны" и Фрозона в "Суперсемейке". Это будет первый "Оскар" для 72-летнего звезды.

Напомним, организаторы перенесли дату проведения церемонии "Оскар-2022". 94-я церемония вручения наград, которая была запланирована на 27 февраля, состоится 27 марта. Со списком лауреатов премии этого года, вы можете ознакомиться в материале.

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