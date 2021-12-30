Аліна Гросу вперше зіграє з коханим у новому серіалі

Аліна Гросу вперше зіграє з коханим у новому серіалі

Артисти зіграють закохану пару.

Українська співачка та акторка Аліна Гросу розповіла про те, що наразі працює над роллю у новому серіалі.

Артистка зіграє одну з головних ролей, а її партнером за знімальним майданчиком стане бойфренд, актор Роман Полянський. Цікаво, що режисер багатосерійного фільму запропонував закоханим зіграти стосунки й на екрані.

"Ми вперше граємо в серіалі закохану пару. Це цікавий досвід",- поділилася Аліна.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Подробиці щодо сценарію поки тримають у таємниці. Проте, як повідомила сама артистка, вже зовсім скоро українці побачать цікаву історію кохання пари на одному з телеканалів.

Цей рік став одним із найбільш насичених та продуктивних на події у кар'єрі Аліни Гросу. Артистка підвела підсумок 2021 року у відео, яке опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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