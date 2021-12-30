Алина Гросу впервые сыграет с возлюбленным в новом сериале

Артисты сыграют влюбленную пару.

Украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала о том, что работает над ролью в новом сериале.

Артистка сыграет одну из главных ролей, а ее партнером по съемочной площадкой станет бойфренд, актер Роман Полянский. Примечательно, что режиссер многосерийного фильма предложил влюбленным сыграть отношения и на экране.

"Мы впервые играем в сериале влюбленную пару. Это интересный опыт", – поделилась Алина.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Подробности по поводу сценария пока держатся в тайне. Однако, как сообщила сама артистка, уже совсем скоро украинцы увидят интересную историю любви на одном из телеканалов.

Этот год стал одним из наиболее насыщенных и продуктивных событий в карьере Алины Гросу. Артистка подвела итог 2021 года в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

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