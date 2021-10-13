Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з ексчоловіком

Парочку помітили в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.
Голлівудську акторку Анджеліну Джолі папараці неочікувано заскочили на побаченні разом з колишнім чоловіком.
Так, зірка вечеряла в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Як пише Daily Mail, компанію їй склав ексчоловік, актор Джонні Лі Міллер.
Їх помітили разом в автомобілі, за кермом якого сидів Джонні. Ймовірно, парочка поверталась з ресторану додому в Беверлі-Гіллз.
До слова, у Джонні та Джолі почалися стосунки під час знімань у фільмі «Хакери». Парочка у березні 1996 року обмінялася весільними обітницями. З вересня наступного року актори вже жили окремо. Офіційно вони розлучилися лише у лютому 1999 року.
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