Анджелину Джоли застали на свидании с экс-мужем

Парочку заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
Голливудскую актрису Анджелину Джоли папарацци неожиданно застукали на свидании вместе с бывшим мужем.
Звезда ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Как пишет Daily Mail, компанию ей составил экс-муж, актер Джонни Ли Миллер.
Их заметили вместе в автомобиле, за рулем которого сидел Джонни. Вероятно, парочка возвращалась из ресторана домой в Беверли-Хиллз.
К слову, в Джонни и Джоли начались отношения во время съемок в фильме «Хакеры». Парочка в марте 1996 года обменялась свадебными обетами. С сентября следующего года актеры уже жили отдельно. Официально они развелись только в феврале 1999 года.
Читайте также: