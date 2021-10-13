Анджелину Джоли застали на свидании с экс-мужем

Парочку заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли папарацци неожиданно застукали на свидании вместе с бывшим мужем.

Звезда ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Как пишет Daily Mail, компанию ей составил экс-муж, актер Джонни Ли Миллер.

Анджелина Джоли / Associated Press

Их заметили вместе в автомобиле, за рулем которого сидел Джонни. Вероятно, парочка возвращалась из ресторана домой в Беверли-Хиллз.

Джонни Ли Миллер / Associated Press

К слову, в Джонни и Джоли начались отношения во время съемок в фильме «Хакеры». Парочка в марте 1996 года обменялась свадебными обетами. С сентября следующего года актеры уже жили отдельно. Официально они развелись только в феврале 1999 года.

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