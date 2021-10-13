Первый шаг к НАТО Украина может сделать уже в 2023 году

Первый шаг к НАТО Украина может сделать уже в 2023 году

Украинская вице-премьер Ольга Стефанишина считает, что было бы символично приурочить это событие к 10-й годовщине отказа Януковича от Ассоциации с ЕС.

Предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) на саммите НАТО в Вильнюсе 2023 года было бы хорошим шансом для стран Запада продемонстрировать желание выполнять свои обязательства перед нашей страной.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Будет символично сделать это именно там — через 10 лет после печально известного саммита Восточного партнерства, когда Янукович отказался подписать Ассоциацию с ЕС", — отметила представительница правительства.

По ее словам, Украина настойчиво движется вперед в этом направлении.

"Мы движемся вперед, делаем внутреннюю работу, работаем с международными партнерами и имеем четкое понимание до саммита НАТО в Мадриде, какие инструменты взаимодействия с партнерами надо использовать, чтобы мобилизовать это единство. На этой неделе состоялась сессия ПА НАТО. Украина была мощно представлена. На всех площадках у нас политика одного голоса. Это всегда вызывает уважение, является признаком взрослости партнеров ", — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО независимо от позиции России, а их усилия на пути к вступлению в Альянс будут иметь активную поддержку со стороны государств-участников Североатлантического союза.

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