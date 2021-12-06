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Даша Астаф'єва в образі гарячої мексиканки оголила груди

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Даша Астаф'єва в образі гарячої мексиканки оголила груди

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Зірка нагадала Фріду Кало.

Відома українська співачка, акторка та модель Даша Астаф'єва знає, як потішити своїх прихильників.

Артистка показала у фотоблогу нові пікантні кадри. На знімках знаменитість із вінком на голові зухвало позувала в образі гарячої мексиканки. Зірка у вузькій чорній спідниці та барвистому топі оголила груди, прикривши їх чайником. 

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Доповнивши свій лук червоним намистом, золотими сережками та яскравим мейком, виконавиця нагадує Фріду Кало.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"Пийте чай. І бережіть одне одного. Особливо в такі дні", – залишила у дописі зірка.

У відповідь фани оцінили еротичні кадри у коментарях.

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