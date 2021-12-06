Даша Астафьева в образе горячей мексиканки оголила грудь

Звезда напомнила Фриду Кало.
Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева знает, как порадовать своих поклонников.
Артистка показала в фотоблоге новые пикантные кадры. На снимках знаменитость с венком на голове дерзко позировала в образе горячей мексиканки. Звезда в узкой черной юбке и красочном топе оголила грудь, прикрыв ее чайником.
Дополнив свой лук красным ожерельем, золотыми серьгами и ярким мейком, исполнительница напоминает Фриду Кало.
"Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие дни", — оставила в посте звезда.
В ответ фаны оценили эротические кадры в комментариях.
- Просто огонь
- Роскошные фото
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