Дружина Віктора Павліка відповіла на закиди, що не займається вихованням однорічного сина

За життям співака Віктора Павліка та його дружини, блогерки Катерини Реп'яхової, уважно стежать тисячі прихильників.

Декому з підписників родина артиста здається ідеальною, а хтось навпаки критикує молоду матусю за її ставлення до сина та стосунки з чоловіком. Зокрема, деяким фанам здається, що Катерина недостатньо уваги приділяє однорічному Михайлику, адже дуже часто залишає його на бабусю.

У сторіз в Instagram дружина Павліка з іронією відповіла своїм хейтерам та порадила їм слідкувати за своїм життям, арне за її.

"Я до мами за дитиною не ходила вже купу часу, мабуть, не уважно дивитесь сторіз. За ним ходить чоловік А щодо того, що я не займаюсь дитиною, я на цю маячну навіть відповідати не буду. Слідкуйте за своїм життям і сидіть з дитиною 24/7! Вважайте себе супермамою", - написала Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також блогерка зауважила, що зараз має три роботи, щоб забезпечити сину комфортне життя. Катерина веде свій блог у Мережі, керує магазином дитячого одягу, та й до того ж є концертною директоркою свого чоловіка.

"А в мене три роботи, щоб у сина було майбутнє. І якість спілкування з дитиною - це не про кількість проведених годин поруч", - написала Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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