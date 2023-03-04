З величезним металевим метеликом на обличчі: модель Джулія Фокс здивувала розкішним образом

Епатажна американська модель, яка обожнює шокувати публіку сміливими вбраннями, відвідала модне шоу бренду Vivienne Westwood у Парижі. Цей показ став першим шоу бренду від моменту смерті його засновниці — модельєрки Вів'єн Вествуд.

Бренд цього разу презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024.

Джулія з'явилася серед гостей заходу та продемонструвала розкішний тотал-лук, в якому поєднала речі бренду. На моделі була чорна вінілова сукня з воланами на декольте та драпіруванням на спідниці, яку вона доповнила накидкою з такої самої тканини.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Накидка мала широкі рукави та лацкани, дівчина носила її трохи спустивши з плечей, щоби демонструвати сукню.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Образ модель доповнила коричневими чоботями на дуже високій платформі та сережками з намистинами.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Макіяж вона зробила сіро-блакитними тінями, нанесши їх на все рухливе повіко, а також нафарбувала губи помадою червоно-коричневого відтінку, яка ідеально поєднувалася з кольором її волосся та татуювань на плечах.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Однак головним аксесуаром образу стала металева прикраса для обличчя у вигляді великого ажурного метелика, який модель одягла, коли вийшла на вулицю.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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