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Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2 – посол

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2 – посол

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2.

Велика Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Про це повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він розповів, що за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Британії у лютому кількість допомоги зросте вдвічі. Зокрема, Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2.

За словами Пристайка, Британія  своїми рішеннями поступово формує консенсус щодо тих чи інших видів зброї.

"Так само було, до речі, з танками – це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив", - сказав Пристайко.

Як повідомив британський прем’єр Ріші Сунак, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, щоб вигнати окупантів з України, державі необхідні зараз додаткові артилерія, снаряди та нові літаки.

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Дата публікації
Перегляди
1121
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