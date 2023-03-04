Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2 – посол

Великобритания предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал сначала.

Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

Он рассказал, что по результатам визита президента Владимира Зеленского в Британию в феврале количество помощи вырастет вдвое. В частности, Великобритания обещала Украине 14 танков Challenger 2.

По словам Пристайко, Британия своими решениями постепенно формирует консенсус по тем или иным видам оружия.

"Так же было, кстати, с танками – это был прорывной момент, когда необходимо было сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром забрало почти неделю – для того чтобы он официально это повторил", — сказал Пристайко.

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Как сообщил британский премьер Риши Сунак, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, чтобы выгнать кафиров из Украины, государству необходимы сейчас дополнительные артиллерия, снаряды и новые самолеты.