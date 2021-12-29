Дружина Віктора Павліка вперше показала його батька

Родина заїхала до рідного села виконавця.

Український співак Віктор Павлік разом з дружиною Катериною, маленьким сином і тещею вирушив на Західну Україну.

Дорогою подружжя завітало до рідного села зірки, Теребовлі, де мешкає 81-річна мама Павліка Олександра Григорівна. Жінка вперше побачила свого найменшого онука Михасика і була дуже тому щаслива.

А тим часом, дружина співака поділилася з підписниками своєї сторінки в Instagram архівним кадром, на якому зображений його батько Франко Павлік. До цього співак ніколи не показував рідну людину.

Батько Віктора Павліка / instagram.com/repyahovakate

Шанувальники зірки зазначили, що його батько був дуже гарним, однак зауважили, що Віктор Франкович все ж таки більше схожий на свою маму.

Віктор Павлік з мамою та сином / instagram.com/repyahovakate

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