Дружина Віктора Павліка вперше показала його батька

Родина заїхала до рідного села виконавця.
Український співак Віктор Павлік разом з дружиною Катериною, маленьким сином і тещею вирушив на Західну Україну.
Дорогою подружжя завітало до рідного села зірки, Теребовлі, де мешкає 81-річна мама Павліка Олександра Григорівна. Жінка вперше побачила свого найменшого онука Михасика і була дуже тому щаслива.
А тим часом, дружина співака поділилася з підписниками своєї сторінки в Instagram архівним кадром, на якому зображений його батько Франко Павлік. До цього співак ніколи не показував рідну людину.
Шанувальники зірки зазначили, що його батько був дуже гарним, однак зауважили, що Віктор Франкович все ж таки більше схожий на свою маму.
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