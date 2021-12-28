Зірка "Дизель Шоу" Бережок втретє стане батьком

Наразі актор разом з дружиною виховує двох синів.

Відомий український актор, зірка гумористичної програми "Дизель Шоу", Олександр Бережок поділився радісною новиною.

До слова, дружина актора втретє вагітна. Так, Олена опублікувала у своєму Instagram фото, де зображена у боді. В обраниці актора видніється вже чималенький животик.

Дружина Олександра Бережка / instagram.com/erohina_ya

Окрім цього, Олена розповіла цікаву історію, як дізналася про свою вагітність. Виявляється, першим про це дізнався старший син Олександра.

"Ми з чоловіком давно звернули увагу на те, що Гліб, старший син, має схильність до паранормальних явищ. І таких випадків було дуже багато. У нього, мабуть, є якийсь зв'язок зі світом. Останнім випадком цього зв'язку стала вагітність. Так, моя третя вагітність", - поділилася Олена.

Спочатку Гліб розповів татку, що в мами народиться ще один малюк. Пізніше вже й Олені сказав, що чує у неї в животику братика чи сестричку.

Діти Олександра Бережка / instagram.com/erohina_ya

"Після цього я вирішила зробити тест. Ми з чоловіком здивувалися. Почали розпитувати сина, хто ж буде: хлопчик чи дівчинка? Але тут він ще не визначився", - розповіла обраниця актора.

Нагадаємо, Олександр Бережок виховує разом зі своєю дружиною двох синів.

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