Звезда "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станет отцом

В настоящее время актер вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Известный украинский актер, звезда юмористической программы "Дизель Шоу", Александр Бережок поделился радостной новостью.

К слову, жена актера в третий раз беременна. Елена опубликовала в своем Instagram фото, где изображена в боди. В избранницы актера виднеется уже немаленький животик.

Жена Александра Бережка / instagram.com/erohina_ya

Кроме этого, Елена рассказала интересную историю, как узнала свою беременность. Оказывается, первым об этом узнал старший сын Александра.

"Мы с мужем давно обратили внимание на то, что у Глеба, старшего сына, есть склонность к паранормальным явлениям. И таких случаев было очень много. У него, пожалуй, есть какая-то связь с миром. Последним случаем этой связи стала беременность". Да, моя третья беременность", — поделилась Елена.

Сначала Глеб рассказал папе, что у мамы родится еще один малыш. Позже уже и Елене сказал, что слышит у нее в животе братика или сестренку.

Дети Александра Бережка / instagram.com/erohina_ya

"После этого я решила сделать тест. Мы с мужем удивились. Начали расспрашивать сына, кто же будет: мальчик или девочка? Но здесь он еще не определился", – рассказала избранница актера.

Напомним, Александр Бережок воспитывает вместе со своей супругой двух сыновей.

Читайте также: