Жена Виктора Павлика впервые показала его отца

Семья заехала в родное село исполнителя.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной, маленьким сыном и тещей отправился на Западную Украину.

По дороге супруги посетили родное село звезды, Теребовля, где проживает 81-летняя мама Павлика Александра Григорьевна. Женщина впервые увидела своего младшего внука Мишеньку и была очень счастлива.

Между тем жена певца поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram архивным кадром, на котором изображен его отец Франко Павлик. До этого певец никогда не показывал родного человека.

Отец Виктора Павлика / instagram.com/repyahovakate

Поклонники звезды отметили, что его отец был очень красивым, но в то же время подчеркнули, что Виктор Франкович все же больше похож на свою маму.

Виктор Павлик с мамой и сыном / instagram.com/repyahovakate

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