Жена Виктора Павлика восхитила видео первой встречи мамы певца с внуком

Семья приехала на родину звезды.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой и маленьким сыном приехал в гости к своей маме.

Александра Павлик живет в городе Теребовля Тернопольской области. Там и родился будущая звезда. По дороге на гастроли пара с шестимесячным Михаилом посетила родной дом исполнителя. Там мама артиста впервые встретилась с внуком. Фото и видео возлюбленная Виктора запостила в своих Instagram-stories.

instagram.com/repyahovakate

"Кнопочка крохотная! Ну что, ляля, тебя в такой мороз вытащили на улицу. Мишенька!" – обратилась к внуку бабушка.

instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова показала, как ее свекровь играла с мальчиком, держа его на руках и целуя крохотные ручонки.

instagram.com/repyahovakate

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