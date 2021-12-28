Жена Виктора Павлика восхитила видео первой встречи мамы певца с внуком

Семья приехала на родину звезды.
Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой и маленьким сыном приехал в гости к своей маме.
Александра Павлик живет в городе Теребовля Тернопольской области. Там и родился будущая звезда. По дороге на гастроли пара с шестимесячным Михаилом посетила родной дом исполнителя. Там мама артиста впервые встретилась с внуком. Фото и видео возлюбленная Виктора запостила в своих Instagram-stories.
"Кнопочка крохотная! Ну что, ляля, тебя в такой мороз вытащили на улицу. Мишенька!" – обратилась к внуку бабушка.
Также Репяхова показала, как ее свекровь играла с мальчиком, держа его на руках и целуя крохотные ручонки.
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