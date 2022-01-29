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Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія показала струнку фігуру у купальнику

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Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія показала струнку фігуру у купальнику

Вікторія Смеюха на Мальдівах / instagram.com/vikanablack

Артистка поділилася новими знімками.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", українська співачка Вікторія Смеюха, насолоджувалася останніми днями відпочинку на Мальдівах.

Втім, перед від'їздом до Києва, зірка вирішила написати пост про свою відпустку. Загалом, Вікторія розповіла, що насолоджувалася Мальдівами. Також вона наповнилася силами для того, аби займатися своєю кар'єрою.

Вікторія Смеюха на Мальдівах / © instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха на Мальдівах / instagram.com/vikanablack

"1190 островів, і один з них був нашим. Мальдіви стали не тільки новою точкою відліку, але й таким необхідним симбіозом із сонця та нескінченних фруктових коктейлів, які наповнили мене енергією, ідеями, силами та усвідомленням того, що все під силу!" - поділилася Вікторія.

Окрім того, виконавиця опублікувала фото, на яких показала струнку фігуру у купальнику. До слова, зірка раніше розповідала, що займається спортом. Тому у Віки неабияк накачана статура.

Вікторія Смеюха на Мальдівах / © instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха на Мальдівах / instagram.com/vikanablack

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