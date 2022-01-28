40-річна Ольга Горбачова у бікіні з мереживом шокувала осиною талією

Артистка приголомшила своєю фігурою.

Відома українська артистка Ольга Горбачова, яка влітку минулого року оголосила про завершення кар'єри телеведучої, похизувалася своєю фігурою.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала декілька знімків, зроблених під час відпустки на Сейшелах. Так, на одному з фото співачка постала перед камерою у коричневому бікіні на тлі зелені. Оля замріяно дивиться догори, демонструючи струнке тіло, а на голові у неї красується капелюх.

Ольга Горбачова / instagram.com/gorbachovaolga

Також дружина продюсера Юрія Нікітіна запостила кадр, де позувала на тлі океану у білому бікіні з мереживом. Зірка ошелешила осиною талією. Також світлий купальник підкреслив її засмагу.

Ольга Горбачова / instagram.com/gorbachovaolga

Якою була реакція шанувальників Олі невідомо. Цілком ймовірно, що прихильники надіслали їй в особисті повідомлення купу реакцій-вогників та компліментів.

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