Наталія Валевська у білому бікіні посвітила пишним бюстом

Артистка відпочиває біля океану.

Відома українська співачка Наталія Валевська гайнула в першу подорож у новому році.

Місцем відпочинку артистка обрала острів Шрі-Ланка. На узбережжі Індійського океану 40-річна зірка не лише тішиться теплом, а й робить гарячий контент для свого Instagram. Так, у фотоблогу виконавиця опублікувала кадри, на яких позувала у басейні, одягнена у білий купальник. Зірка посвітила пишним бюстом.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

"Все можна відкласти на потім, окрім щасливого сьогодні. Так, всі ми відкладаємо певні плани та бажання на потім. І це природно. Адже всі бажання неможливо задовольняти одразу, бо тоді б пропала цікавість жити далі. Якщо відкладені бажання не викликають у вас негативних емоцій, і загалом ви задоволені своїм життям, таке відкладання є абсолютно нормальним. Але якщо відкладені бажання викликають емоційний дискомфорт, це вказує на певний внутрішній конфлікт. Десь глибоко всередині вас лякають потенційні небезпеки, або ж це не те, чого ви бажаєте й потребуєте насправді. Друзі, ви і лише ви самі повинні розуміти свої справжні бажання, і лише тоді втілювати їх у життя. Сьогодні, завтра чи за місяць - вирішувати лише вам", – поділилася у дописі Валевська.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

На компліменти знаменитості не довелося довго чекати. У коментарях фанати співачки написали, що Наталія дуже гарна та приваблива: "Супер, крута, сексі", "Яка краса", "Красуня".

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