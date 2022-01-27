Надя Дорофєєва у мереживних трусиках приспустила кофтинку та похизувалась бюстом

Зірка поділилась пікантним контентом.

Українська співачка, тренерка шоу "Голос країни-12" Надя Дорофєєва поділилася новими знімками.

Так, на своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала доволі пікантний контент. Надя показала знімок, на якому зображена у мереживних трусиках та кофтинці.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

До слова, зірка похизувалася накачаним пресом, стрункими ніжками та апетитними сідницями. Втім, Надя пішла далі. Зірки вирішила продемонструвати ще й гарний бюст. Так, Надя приспустила кофтинку та показала груди, поверх яких був одягнений бюстгальтер.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

"І ніхто не винен, що ми втратили контроль. Все одно, що кажуть різнокольорова", - написала Надя, запропонувавши фанам доповнити останнє слово.

Прихильники зірки вирішили, що пропущене слово – "любов".

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