Надя Дорофеева в кружевных трусиках приспустила кофточку и похвасталась бюстом

Звезда поделилась пикантным контентом.

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12" Надя Дорофеева поделилась новыми снимками.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала достаточно пикантный контент. Надя показала снимок, на котором изображена в кружевных трусиках и кофтоке.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

К слову, звезда похвасталась накачанным прессом, стройными ножками и аппетитными ягодицами. Впрочем, Надя пошла дальше. Звезды решила продемонстрировать еще и красивый бюст. Надя приспустила кофточку и показала грудь, поверх которой был одет бюстгальтер.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"И никто не виноват, что мы потеряли контроль. Все равно, что говорят разноцветная", — написала Надя, предложив фанатам дополнить последнее слово.

Поклонники звезды решили, что пропущенное слово – "любовь".

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