Наталья Валевская в белом бикини посветила пышным бюстом

Артистка отдыхает у океана.

Известная украинская певица Наталья Валевская поехала в первое путешествие в новом году.

Местом отдыха артистка выбрала остров Шри-Ланка. На побережье Индийского океана 40-летняя звезда не только радуется теплу, но и делает горячий контент для своего Instagram. Так, в фотоблоге исполнительница опубликовала кадры, на которых позировала в бассейне, одетая в белый купальник. Звезда посветила пышным бюстом.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

"Все можно отложить на потом, кроме счастливого сегодня. Да, все мы откладываем определенные планы и желания на потом. И это естественно. Ведь все желания невозможно удовлетворять сразу, потому что тогда пропал бы интерес жить дальше. Если отложенные желания не вызывают у вас отрицательных эмоций, и вообще вы удовлетворены своей жизнью, такое отложение абсолютно нормально, но если отложенные желания вызывают эмоциональный дискомфорт, это указывает на определенный внутренний конфликт. .Друзья, вы и только вы сами должны понимать свои настоящие желания, и только тогда воплощать их в жизнь. Сегодня, завтра или через месяц — решать только вам", — поделилась в посте Валевская.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

Комплиментов знаменитости не пришлось долго ждать. В комментариях фанаты певицы написали, что Наталья очень красивая и привлекательная: "Супер, крутая, секси", "Какая красота", "Красавица".

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