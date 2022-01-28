Погода до конца недели: что ожидать украинцам от капризов природы

Обильные осадки будет сопровождать шквальный ветер.
Будет заметать до конца недели Украину — по всей территории синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, на Юге — еще с дождем.
Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 января 2022 года.
На Западе и Севере обильные осадки будет сопровождать шквальный ветер – вплоть до штормового, в выходные ветрено будет в центре и на Юге. Ночные заморозки до минус десяти будут держаться на Востоке и Севере, днем на всей территории Украины — около нуля.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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