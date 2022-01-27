Даша Квіткова у купальнику полежала на піску, випнувши апетитні сідниці

Знаменитість похизувалася гарною фігурою.

Дружина українського телеведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – тривалий час після пологів не показувала свою фігуру.

Знаменитості не подобалося те, що вона набрала зайвих кіло. Втім, під час відпочинку з чоловіком та сином на Сейшелах зірка Мережі припинила приховувати свої форми.

Даша Квіткова у купальнику / instagram.com/kvittkova

До слова, на сторінці в Instagram Даша опублікувала фото, на якому зображена в чорному суцільному купальнику. Так, Квіткова лежала на піску, випнувши на камеру свої апетитні сідниці.

Даша Квіткова у купальнику / instagram.com/kvittkova

"Ніхто, крім тебе", - поетично підписала знімки зірка Мережі.

До речі, самі фото також дуже атмосферні. Схоже, Даша позувала перед камерою під час заходу Сонця, помаранчеві промені якого відбивалися в Індійському океані.

Читайте також: