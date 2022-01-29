Экс-"НЕАНГЕЛ" Виктория показала стройную фигуру в купальнике

Артистка поделилась новыми снимками.

Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", украинская певица Виктория Смеюха, наслаждалась последними днями отдыха на Мальдивах.

Впрочем, перед отъездом в Киев звезда решила написать пост о своем отпуске. В общем, Виктория рассказала, что наслаждалась Мальдивами. Также она наполнилась силами, чтобы заниматься своей карьерой.

Виктория Смеюха на Мальдивах / instagram.com/vikanablack

"1190 островов, и один из них был нашим. Мальдивы стали не только новой точкой отсчета, но и таким необходимым симбиозом из солнца и нескончаемых фруктовых коктейлей, которые наполнили меня энергией, идеями, силами и осознанием того, что все под силу!" – поделилась Виктория.

Кроме того, исполнительница опубликовала фото, где показала стройную фигуру в купальнике. К слову, звезда раньше рассказывала, что занимается спортом. Поэтому у Вики изрядно накачанное телосложение.

Виктория Смеюха на Мальдивах / instagram.com/vikanablack

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