Фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная приїхав до України

Лідер британського гурту Massive Attack та графіті-художник Роберт Дель Ная приїхав до України.

Про приїзд відомого музиканта стало відомо з його соціальних мереж. Роберт поділився декількома світлинами - спочатку з київського та львівського залізничних вокзалів, а потім з вулиць Львова.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Однак свій візит митець залишив без коментарів. Роберт лише позначив свої світлини у стрічні геопозначками з назвами міст.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Українські шанувальник вже встигли подякувати музикантові за підтримку нашого народу та його мужність, адже він наважився приїхати в Україну під час війни.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Роберт зі своїм гуртом підтримав українській народ у боротьбі проти російського вторгнення, а також зустрівся з українським музикантом Святославом Вакарчуком.

До того ж, якщо вірити теоріїї про те, що Роберт і є загадковий художник Бенксі, то це його не перший візит до нашої країни. Адже раніше Бенксі вже залишив свої графіті у деокупованих містах на Київщині.

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