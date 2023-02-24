Фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная приїхав до України

Музикант поділився світлинами з Києва та Львова.
Лідер британського гурту Massive Attack та графіті-художник Роберт Дель Ная приїхав до України.
Про приїзд відомого музиканта стало відомо з його соціальних мереж. Роберт поділився декількома світлинами - спочатку з київського та львівського залізничних вокзалів, а потім з вулиць Львова.
Однак свій візит митець залишив без коментарів. Роберт лише позначив свої світлини у стрічні геопозначками з назвами міст.
Українські шанувальник вже встигли подякувати музикантові за підтримку нашого народу та його мужність, адже він наважився приїхати в Україну під час війни.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Роберт зі своїм гуртом підтримав українській народ у боротьбі проти російського вторгнення, а також зустрівся з українським музикантом Святославом Вакарчуком.
До того ж, якщо вірити теоріїї про те, що Роберт і є загадковий художник Бенксі, то це його не перший візит до нашої країни. Адже раніше Бенксі вже залишив свої графіті у деокупованих містах на Київщині.
Читайте також: