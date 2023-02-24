Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину

Лидер британской группы Massive Attack и граффити-художник Роберт Дель Ная приехал в Украину.

О приезде известного музыканта стало известно из его социальных сетей. Роберт поделился несколькими фотографиями – сначала с киевского и львовского железнодорожных вокзалов, а затем с улиц Львова.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Однако свой визит художник оставил без комментариев. Роберт лишь обозначил свои фотографии в встречные геометками с названиями городов.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Украинские поклонники уже успели поблагодарить музыканта за поддержку нашего народа и его мужество, ведь он решился приехать в Украину во время войны.

Фото: instagram.com/robert3delnaja

Напомним, что с начала полномасштабной войны Роберт со своей группой поддержал украинский народ в борьбе против российского вторжения, а также встретился с украинским музыкантом Святославом Вакарчуком.

К тому же, если верить теории о том, что Роберт и есть загадочный художник Бенкси, то это его не первый визит в нашу страну. Ранее Бенкси уже оставил свои граффити в деоккупированных городах Киевской области.

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