Каньє Вест після зміни імені налякав Мережу новою зачіскою

Репер офіційно змінив своє ім'я.
Американський репер та продюсер Каньє Вест неабияк налякав своїх шанувальників.
Так, артист нещодавно офіційно змінив своє ім'я. Тепер його звати Є (Ye). Та окрім імені, зірка змінив й свою зачіску.
Репера заскочили журналісти у Швеції. Він став частково лисим, а його виски та потилицю покриває рідке волосся.
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Відповідне фото артист публікував й у своєму Instagram. Щоправда, на його знімку нова зачіска має більше пристойний вигляд.
Фани ж були неабияк шоковані. Вони зазначили, що репер останнім часом дивно себе поводить.
- Його перукар, мабуть, заснув, коли його стриг
- Це п*здець
- Наче йому не до кінця зробили зачіску!
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