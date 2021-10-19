На всесвітньо відомому аукціоні картини українських митців продали за величезні гроші – фото

Sotheby's є одним з найстаріших аукціонних домів світу.
Роботи знаменитих українців, серед яких Іван Айвазовський, Мане-Кац, Микола Пимоненко, Іван Похитонов, Ілля Рєпін, продавали на аукціоні Sotheby's за великі кошти. Sotheby's – це один з найстаріших аукціонних домів світу.
Як саме виглядає топ українських картин всіх часів на Sotheby's –у матеріалі Styler на "РБК - Україна".
Найяскравіші і найдорожчі лоти, що пішли "з молотка", але про які багато хто з нас навіть не чув:
Українська дівчинка з гусьми
Картина Миколи Бодаревського датована 1892 роком. У ній митець з Одеси вдало поєднує мотиви пейзажного та жанрового живопису. Цю картину, яку невідомий колекціонер придбав за 181 250 фунтів стерлінгів (а це більше шести з половиною мільйонів гривень), називають одним з найкращих жанрових творів Миколи Корниловича.
Український пейзаж вночі
Картина Івана Айвазовського датована 1870 роком. Саме у ті часи видатний художник з Феодосії неодноразово звертався до теми українського пейзажу.
"Навіть у своєму "сухому" пейзажі Айвазовський зміг зобразити певні морські мотиви. Щоправда, замість щогл корабля, які підіймаються над водним горизонтом, тут - вітрила витончених вітряків України, що височать над безкраїми просторами полів", - йдеться у описі картини, яку продали на Sotheby's за 228 тисяч фунтів.
Ще одна картина Айвазовського - "Воли в українському степу" - була придбана колекціонером за 85 250 фунтів стерлінгів.
Вечір в Україні
Першим власником картини українського живописця та графіка з Херсонщини Івана Похитонова був Іван Тургенєв. Письменник, до речі, був надзвичайно важливою постаттю в житті Похитонова - приходився хрещеним батьком старшої дочки художника Віри. Їй згодом Тургенєв передав цей ранній шедевр Похитонова.
Пізніше картина була продана на Sotheby's за 284 750 фунтів - це більше 10 мільйонів гривень.
Українські церкви у Східній Галичині
Ця картина з серії "Українські церкви у Східній Галичині" живописця Сергія Васильківського, який походив з козацького роду і часто подорожував Україною, була продана на арт-аукціоні за 37 500 фунтів стерлінгів.
Пейзаж зі снопами
Свого часу, а саме 1962 року, всесвітньо відомий художник Мане-Кац, який народився у Кременчуці, намалював у Парижі "Пейзаж зі снопами (Paysage d'Ukraine)".
За цю картину колекціонер віддав 94 350 євро. До слова, у описі лота так званий "український період" художника називають "оазисом у творчості Мане-Каца".
Вирубка лісу поблизу Чугуєва
Ілля Рєпін у 1877 році зобразив у своїй однойменній картині вирубку лісу поблизу Чугуєва. Саме у це рідне для себе містечко художник з молодою дружиною та двома доньками повернулися 1876 року з Парижа, щоб малювати свої кращі шедеври.
Цю картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтів стерлінгів.
Зауважимо, що картини сучасних українських митців теж непогано продаються.
Наприклад, роботу "Зайчик" з циклу "Українські X-files" Василя Цаголова - одного з піонерів українського відеоарту та перформансу - на початку червня 2009 року придбали за 25 тисяч фунтів.