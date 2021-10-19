Канье Уэст после смены имени напугал Сеть новой прической

Рэпер официально сменил свое имя.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст изрядно напугал своих поклонников.

Артист недавно официально сменил свое имя. Теперь его зовут Е (Ye). Но кроме имени, звезда сменил и свою прическу.

Рэпера застали журналисты в Швеции. Он стал частично лысым, а его виски и затылок покрывают редкие волосы.

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Соответствующее фото артист публиковал и в своем Instagram. Правда, на его снимке новая прическа выглядит более прилично.

Канье Уэст с новой прической / instagram.com/kanyewest

Фанаты же были изрядно шокированы. Они отметили, что рэпер в последнее время странно себя ведет.

Его парикмахер, пожалуй, уснул, когда его стриг

Это п*здец

Как будто его не до конца постриги!

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