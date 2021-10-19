Канье Уэст после смены имени напугал Сеть новой прической

Рэпер официально сменил свое имя.
Американский рэпер и продюсер Канье Уэст изрядно напугал своих поклонников.
Артист недавно официально сменил свое имя. Теперь его зовут Е (Ye). Но кроме имени, звезда сменил и свою прическу.
Рэпера застали журналисты в Швеции. Он стал частично лысым, а его виски и затылок покрывают редкие волосы.
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Соответствующее фото артист публиковал и в своем Instagram. Правда, на его снимке новая прическа выглядит более прилично.
Фанаты же были изрядно шокированы. Они отметили, что рэпер в последнее время странно себя ведет.
- Его парикмахер, пожалуй, уснул, когда его стриг
- Это п*здец
- Как будто его не до конца постриги!
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