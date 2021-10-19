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Канье Уэст после смены имени напугал Сеть новой прической

Канье Уэст после смены имени напугал Сеть новой прической

Канье Уэст / Associated Press

Рэпер официально сменил свое имя.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст изрядно напугал своих поклонников.

Артист недавно официально сменил свое имя. Теперь его зовут Е (Ye). Но кроме имени, звезда сменил и свою прическу.

Рэпера застали журналисты в Швеции. Он стал частично лысым, а его виски и затылок покрывают редкие волосы.

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Соответствующее фото артист публиковал и в своем Instagram. Правда, на его снимке новая прическа выглядит более прилично.

Канье Уэст с новой прической / © instagram.com/kanyewest
Канье Уэст с новой прической / instagram.com/kanyewest

Фанаты же были изрядно шокированы. Они отметили, что рэпер в последнее время странно себя ведет.

  • Его парикмахер, пожалуй, уснул, когда его стриг
  • Это п*здец
  • Как будто его не до конца постриги!

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